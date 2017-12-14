Міський голова Тернополя на сесії ввів в оману і депутатів, і батьків, – як Сергій Надал розколює суспільство

У Тернополі продовжується дискусія щодо оплати у дошкільних закладах для дітей без місцевої прописки. Днями відбулася спільна нарада представників Тернопільської міської ради, районної ради та об’єднаних громад.

Голова Тернопільської районної ради від “Об’єднання “Самопоміч” Андрій Галайко заявив, що сьогодні місто та район перебувають у рівних правах, тому поділ дітей на своїх та чужих є недоречним.

– За даними Тернопільської міськради, у дошкільних закладах міста перебуває 1,5 тис. дітей з району. Ми уточнили ці дані і виявилося, що вони не відповідають дійсності. За нашими даними, у садочках Тернополя перебуває всього 550 дітей. Тобто третина від того, про що заявляє мерія, – каже Андрій Галайко. – Крім того, у частини цих дітей батьки працюють у місті і сплачують тут податки.

З 11 тис. дітей, які навчаються у дошкільних закладах міста, частка з району становить всього 5%. Згідно зі статистичними даними, у садочках району також навчається 5% дітей з міською пропискою. Тому піднімати це питання не коректно, зазначає голова райради.

Наразі у міській раді обговорюють питання щодо звільнення від плати за садочки дітей, чиї батьки працюють у місті і сплачують податки.

З іншого боку, частина дітей, які розпочали навчання у 2017 році, не були попереджені, що всередині року зміняться умови перебування. Доцільніше було б вводити будь-які зміни з нового навчального року.

– Насправді питання не в садочках і навіть не в грошах. Таким чином міська рада хоче змусити приміські села об’єднуватися з Тернополем. Заручниками цієї ситуації стали батьки та діти. Під час зустрічі з міським головою Сергієм Надалом ми сказали, щоб з цього процесу були вилучені батьки та діти. Якщо рада має претензії до району, то нам треба сідати за стіл переговорів і вирішувати проблему, а не втягувати у це людей. Ми готові до діалогу, – каже Андрій Галайко.

За словами голови райради, міський голова Тернополя на сесії ввів в оману і депутатів, і батьків, заявивши, що районна рада отримала субвенції на дошкільну освіту, адже садочки утримуються з місцевих бюджетів. Крім того, відповідно до Конституції, кожна людина має право на безкоштовну освіту. Тож керуватися потрібно головним документом країни, а не тільки Податковим кодексом.

Під час сесії міської ради Сергій Надал заявив, що приміські села паразитують на міському бюджеті. При цьому, ніхто не згадує залежність міста від сусідніх населених пунктів, зокрема, у господарських питаннях. Наприклад, у Тернопільському районі знаходиться Івачівський водозабір, вода транспортується селами району, у Березовиці та Петриках на території 24 га знаходяться відстійники, у Дичкові знаходиться притулок для тварин. 30 тис. дачних ділянок виділено міським жителям. Вони користуються громадським транспортом на пільгових умовах. У Підгородньому на 15 га знаходиться міське кладовище.

– У багатьох моментах приміські села допомагають вирішити комунальні проблеми міста. Нас пов’язує багато питань, тому починати війну недоречно. І взагалі, така ситуація, особливо у час війни на Сході, вносить розкол у суспільство, – підсумував Андрій Галайко.