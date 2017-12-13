Тернопільські ОСББ дочекались відшкодувань по субсидіях

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) дочекались відшкодувань внесків щодо субсидій, які затримали від липня ц.р. Про це повідомив депутат Тернопільської міської ради Сергій Лупак.

— Тернопільські ОСББ дочекались відшкодувань внесків по субсидіях від держави, — повідомив Сергій Лупак. — Кошти надійшли лише в область, проте на днях будуть на рахунках ОСББ. Нагадаю, заборгованість виникла від липня. Був не один ефір та не одне звернення. Разом ми добились того, щоб кошти відшкодували для нас, для осбб. Проте, відшкодування за листопад та грудень знову перейде у 2018 рік.