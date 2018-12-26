Шість тернопільських об’єднаних територіальних громад отримали понад 10 тисяч гектарів землі

Головним управлінням Держгеокадастру передано 1,4 тис. земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаним територіальним громадам, інвентаризацію яких проведено на виконання розпорядження Уряду.

— В окремих громадах земля – основний ресурс наповнення бюджетів. Тепер рада громади буде самостійно приймати рішення щодо використання земельних ресурсів для наповнення власних бюджетів, — каже начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Іван Кузь. — Процес передачі розпочали у лютому, підписавши меморандуми, сьогодні разом завершили процес передачі. Нині ради можуть перейти до планування розвитку територій.

Земельні ділянки загальною площею більше 10 тис. гектарів у комунальну власність отримали: Скалатська міська ОТГ Підволочиського району, Золотниківська сільська ОТГ та Іванівська сільська ОТГ, Микулинецька селишна ОТГ та Теребовлянська міська ОТГТеребовлянського району, Шумська міська ОТГ Шумського району.

Одночасно передача здійснювалася на всій території України.

Довідково:

31 січня Уряд схвалив розпорядження № 60-р щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві.

Держгеокадастр розпочав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року.