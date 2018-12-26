В Тернополі відбудеться костюмований новорічний забіг

Скоро Новий рік, а це означає, що вже час готуватися до дивовижного щорічного забігу Сантаклаусів!

2⃣9⃣ грудня на набережній Тернопільського ставу відбудеться костюмований новорічний забіг.

📌Розминка, різдвяна музика та веселощі починаються о 09:30, старт учасників о 10:00. Дистанція – 5 км.

📌Організатори забігу: місцевий осередок Run day та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

📌Подолайте дистанцію у веселій святковій атмосфері! Дрес-код: новорічне вбрання.

Як завжди, участь 100% безкоштовна і відкрита для всіх.

😉Для того, щоб взяти участь у забізі та отримати медаль фінішера, необхідно заповнити електронну форму

👇⛄

Реєстрація “Santa run”



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