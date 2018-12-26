Рятувальники Тернопільщини підбили підсумки роботи за 12 місяців поточного року

26 грудня в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбулось засідання колегії, на якому були підведені підсумки роботи за 12 місяців 2018 року. В заході взяли участь керівний склад Управління ДСНС на чолі з начальником полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм та керівники пожежно-рятувальних підрозділів області.

Присутні розглянули результати службової діяльності Управління та підпорядкованих підрозділів протягом 12 місяців поточного року, готовність сил та засобів Служби порятунку до дій за призначенням, реагування на надзвичайні ситуації, стан забезпечення пожежної і техногенної безпеки в області, підготовка до несення служби в умовах зимового періоду та ряд інших важливих службових питань.

Начальник Управління ДСНС полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей високо оцінив роботу пожежно-рятувальної служби області та висловив подяку особовому складу за високий професіоналізм і сумлінне виконання службових обов’язків. Окремо він відзначив важливу роль взаємодії з іншими екстреними службами для своєчасного виявлення загрози або фактів виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них, з метою своєчасної ліквідації їх небезпечних проявів, збереження життя та здоров’я людей та мінімізації можливих матеріальних втрат.

Підводячи підсумки діяльності за 12 місяців, він окреслив основні актуальні питання діяльності Управління та першочергові завдання на наступний період року та наголосив на важливості забезпечення належної пожежної та техногенної безпеки в період прийдешніх Новорічних та Різдвяних свят.