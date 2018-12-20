“Свободівець” Михайло Головко до свят підготував тернопільським виборцям подарунок із запашком

“Свободівець” Михайло Головка до свят підготував своїм виборцям подарунок із запашком. А саме, пакунки з цукерками фірми “Конті”, яка у власності регіонала Бориса Колеснікова.

Наближаються вибори і депутати починають скуповувати виборців, замість того, щоб приймати закони, які сприяли розвитку економіки. “Вам дали пакуночок, а ви йому уже дякуєте і прославляєте. Не продавайтесь, а вимагайте у нього гідних зарплат і пенсій. І ще, де його розпіарений закон про закупівельні ціни на молоко та підтримку малих селянських господарств?” – пише Іван Лівар.

Ось так Свобода підкуповує виборців. На цукерках від регіоналів логотип “Свободи” і прізвище Головка. Що вам ще треба знати про політичну проституцію? – пише у мережі Фейсбук Павло Біляк.

До слова, чимало мешканців Тернопільщині задоволені подарунком. Пишуть, що відколи Головко в депутатах, відтоді і подарунки діти отримують. І не тільки в школах, а й і в садочках.

Дякуємо народному депутату Михайлу Головку за подаруночки нашим дітям – що характерно – жодної цукерки від РОШЕН! Дякуємо за цей приємний сюрприз від”Миколая”- і за щиру дитячу радість маленьких українців – пише Nadiia Vrochynska Shurypa.