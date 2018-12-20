Напередодні свята 28-річний кременчанин ледь не залишився без ока. Біда трапилася в одному з клубів райцентру.

Нетверезий молодик без видимих на те причин, розбив пляшку і її гострим краєм спричинив потерпілому травму обличчя. Подальшому конфлікту завадили відвідувачі, які й викликали швидку та правоохоронців.

За даним фактом поліцейські попередньо відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Про наслідки травми для здоров’я потерпілого говорити ще рано, кременчанину видано направлення для проходження судово-медичної експертизи, а після висновку медиків поліцейські, ймовірно, будуть приймати рішення про перекваліфікацію статті. Поліція Тернопільської області