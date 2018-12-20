Новини Тернополя 

На парафії святих мучеників Бориса і Гліба в Тернополі відбулися зимові «Веселі канікули з Богом»

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На парафії святих мучеників Бориса і Гліба (м-н Кутківці) з 15 – по 18 грудня проходили зимові «Веселі канікули з Богом», які проводила молодіжна спільнота “Агапе”. Впродовж 4 днів дітки весело збавлялися, брали участь у театральних дійствах, глибше дізналися про життя та чесноти св. Миколая Чудотворця, співали, робили майстерки, каталися на санчатах і грали у сніжки. Завершилося все святковим дійством.

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повідомила Софія Кравчук

Прес-служба архиєпархії

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