На парафії святих мучеників Бориса і Гліба в Тернополі відбулися зимові «Веселі канікули з Богом»

На парафії святих мучеників Бориса і Гліба (м-н Кутківці) з 15 – по 18 грудня проходили зимові «Веселі канікули з Богом», які проводила молодіжна спільнота “Агапе”. Впродовж 4 днів дітки весело збавлялися, брали участь у театральних дійствах, глибше дізналися про життя та чесноти св. Миколая Чудотворця, співали, робили майстерки, каталися на санчатах і грали у сніжки. Завершилося все святковим дійством.

повідомила Софія Кравчук

Прес-служба архиєпархії