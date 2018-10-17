Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет освятив настінні розписи каплиці-пантеону

Більше сотні людей зустрічали Патріарха Філарета біля каплиці-пантеону у селі Лішня, що поблизу джерела святої праведної Анни.

Опісля здійснення служби та освячення розписів, Філарет звернувся із промовою до вірян. Подякував усім, хто вірив у благоприємність Вселенського Патріарха надати автокефалію і визнати недійсними усі покарання, які були накладені, – пише Кременець-Сіті.

Біля каплиці-пантеону Філарет зазначив про те, що ми повинні молитися за наших воїнів. Говорив про це словами Христа.

“Ми повинні молитися за них, бо вони виявили таку любов, яку не кожна людина немає. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою віддасть за друзів своїх. Так сказав Бог. А те, що говорив Господь – то є істина”, – каже Святіший Патріарх Філарет.