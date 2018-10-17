Тернопільська міська рада вибірково знімає зовнішню рекламу?

Територіальним відділенням Антимонопольного комітету проводиться дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами в м. Тернополі, за результатами якого виконавчому комітету Тернопільської міської ради рекомендовано вжити заходів щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом приведення «Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Тернопіль», інформаційної та технологічної карток надання адміністративної послуги «Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами», у відповідність до вимог чинного законодавства України.

З огляду на те, що рекомендації адміністративної колегії виконавчим комітетом Тернопільської міської ради не виконані, Відділенням розпочато розгляд справи за ознаками вчинення Виконкомом порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що можуть призвести до обмеження конкуренції.