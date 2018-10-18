«Мамахохотала» запалюватиме Тернопіль новою програмою

19 жовтня, 120 хвилин забійних і сміливих жартів від гігантів молодіжного гумору

Студія «Мамахохотала» знову в Тернополі і з новою програмою!!!

Ще в 2012 р зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.

Так з’явилася студія «Мамахохотала», яка моментально підкорила українську аудиторію. Сьогодні вони представляють вже 8-й сезон свого гумористичного шоу на телеканалі НЛО TV і завоювали репутацію визнаних кумирів молоді.

Роки у телеекранів і мільйони переглядів на YouTube ніколи не замінять один перегляд тет-а-тет. Тому відривайся від дивана і екрану – приходь на новий концерт студії «Мамахохотала».

Що чекає на тебе?

Non-stop мікс жартів, мініатюр і номерів, які ти побачиш і почуєш вперше.

СМІШНО І ОФІГЕННО!

ЗУХВАЛО і ЗЛОБОДЕННО!!

Безбашено… і майже завжди інтелігентно…

І, звичайно ж, після концерту зможеш для свого Instagram зробити фото з улюбленими акторами і взяти у них автографи.

ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА МАМАХОХОТАЛА ШОУ?

Гумористичний проект № 1 для молодіжної аудиторії в Україні. Шоу вже 9 сезон успішно виходить на НЛО TV. Номери шоу набирають мільйони переглядів на YouTube і розбираються на цитати.

Квитки тут: https://kasa.in.ua/mamahohotala-sou-ternopil-ternopil

Місце проведення – Палац Культури “Березіль”