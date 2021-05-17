Линейка ноутбуков Apple: чем отличаются модели и как выбрать

Ноутбуки компании Apple последние несколько лет остаются главным рабочим инструментом для большинства профессионалов и людей, которые ценят мощность, стиль и стабильность. Инженеры бренда отлично оптимизируют имеющиеся технические компоненты и фирменную оболочку, обеспечивая высокую производительность девайсов даже при меньшем объеме физических ресурсов, чем у конкурентов.

В конце 2020 года в линейке “яблочных” ноутбуков произошло революционное изменение – компания отказалась от процессоров Intel и перешла на фирменный чипсет М1, собранный по архитектуре ARM. По словам консультантов интернет-магазина электроники Eldorado, большинство украинцев сегодня берут такие ноутбуки в кредит и абсолютно довольны покупкой.

Какие модели доступны в каталоге Apple и для каких задач они предназначены, давайте узнаем.

MacBook Air: задачи и фишки

Начнем с самого компактного, легкого и стильного ультрабука в линейке – MacBook Air. Он оснащается экраном в 13 дюймов и позиционируется как решение повседневных задач для современного человека. С помощью такого ноутбука удобно:

работать с текстом;

пользоваться соцсетями и онлайн-сервисами;

проводить совещания;

путешествовать.

Качественное выполнение задач обеспечивает 8-ядерный процессор М1 с аналогичным 8-ядерным графическим чипом. Новый процессор создал прирост эффективности на ватт затраченной энергии х3,5. Это значит, что главный потребитель теперь расходует значительно меньше энергии. Благодаря этому MacBook Air работает на одном заряде аккумулятора целых 18 часов. И это несмотря на яркий и контрастный Retina-дисплей.

Также важно отметить комфорт использования нового Air. Благодаря революционному процессору и отличной оптимизации, компьютер включается буквально за секунду. Еще никогда ранее полноценный ноутбук не запускался так быстро.

Благодаря эффективному теплообмену, модель полностью лишена вентилятора. Ноутбук работает бесшумно и даже сложные вычислительные нагрузки или современные игры не нагревают процессор до температур, требующих дополнительного подключения вентилятора.

MacBook Pro: особенности и возможности

Профессиональный Macbook в Украине чаще покупают для специфических задач в области:

дизайна и графики;

рендеринга и обработки видео;

сложных инженерных вычислений и проектирования;

создания моделей на базе машинного обучения;

и даже профессионального гейминга.

Сейчас MacBook Pro доступен в двух конфигурациях: с дисплеем 13 и 16 дюймов. Первый вариант оснащается новым чипом М1 и имеет все преимущества ARM-архитектуры. Такой MacBook работает до 20 часов на одном заряде, имеет 16 ГБ сверхскоростной объединенной оперативной памяти, 16‑ядерную систему Neural Engine и 8‑ядерный графический процессор. И все это на одном кристалле!

16-дюймовый MacBook Pro собирается на более традиционных компонентах: процессор Intel Core i9, до 64 Гб ОЗУ, SSD до 8 Тб, графика AMD Radeon Pro серии 5000M. Такое устройство – настоящая находка для профессионала.

Обе линейки ноутбуков очень мощные и справятся почти с любой задачей, которую перед ними поставит владелец. Выбирайте более удобный формат и начинку, и пользуйтесь лучшей техникой без компромиссов.