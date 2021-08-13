У аварійний Чортківський замок вкладуть 14 мільйонів

Національний заповідник «Замки Тернопілля» спрямує 14 млн грн на ліквідацію аварійного стану Чортківського замку на Тернопільщині. Відповідний договір підписали з ТОВ «Спеціальна науково-виробнича будівельна реставрація «Кам’янець» (далі – «СНВБ реставрація «Кам’янець»).

Йдеться про влаштування консерваційного даху, який повинен вберегти фортифікаційні стіни від подальшого руйнування. Тут також відтворять стіни з місцевого каменю-пісковику на основі іконографічних матеріалів, встановлять блискавкозахист.

Кошти на рестраврацію виділили в рамках національної програми «Велика реставрація». Проєкт відібрала експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Роботи повинні завершити до кінця цього року. Цей, перший етап реконструкції, хочуть зробити до 500-ї річниці заснування Чорткова, яку святкуватимуть 2022 року. На території замку планують проводити виставки, а також відкрити тут туристичне арткафе та сувенірні магазини.

Нагадаємо, Чортківський замок спорудили наприкінці ХІV столітті. Він був резиденцією українських магнатських родів Гольських та Потоцьких, а тепер входить до національного заповідника «Замки Тернопілля». За даними Чортківської міської ради, протягом останніх десяти років державних коштів на ремонт та реставрацію замку не виділяли.

Про підрядника

Фірма «СНВБ реставрація «Кам’янець» зареєстрована 2004 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Її власницею є місцева мешканка, реставраторка Раїса Розум’як.

Протягом 2020-2021 років компанія «СНВБ реставрація «Кам’янець» отримала державних замовлень на 71 млн грн. Найбільше підрядів фірма отримала від квартирно-експлуатаційний відділу Чернівців – 56 млн грн на капітальні ремонти будівель на території військових містечок.

На поточному тендері фірма «СНВБ реставрація «Кам’янець» конкурувала з ТОВ «Салон «Архітектура. Будівництво. Дизайн» та ТОВ «Укрполреставрація».

Під час аукціону лише компанія «Салон «Архітектура. Будівництво. Дизайн» знизила свою пропозицію, інші ж учасники залишили ціни незмінними.