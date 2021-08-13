Невакциновані вчителі Тернопільщини повинні щотижнево перевірятися на COVID-19

Невакциновані вчителі повинні щотижнево лабораторно перевіряти, чи є в них коронавірус, каже Оксана Чайчук.

За її словами, ця норма почне діяти з нового навчального року в тих школах, де вакциновані менш ніж 80% колективу.

“Передбачено постановою, щотижнево будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я”, – каже Чайчук.

Наразі в області вакциновані майже 11 тисяч педагогічних працівників з 43 тисяч, повідомила начальниця управління освіти Ольга Хома.

Суспільне