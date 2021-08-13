Житель Борщівщини на городі отримав протокол за п’яну їзду на мотоблоці. А дружина і теща були за свідків

На Борщівщині поліція провела огляд на стан сп’яніння у водія мотоблока і склала протокол, записавши свідками його дружину та тещу.

Однак у суді виявилось, що підстави для огляду не було. Про це йдеться у постанові Борщівського райсуду від 27 липня.

Як випливає з протоколу про адмінправопорушення, близько 15-ї години 26 червня водій керував мотоблоком “Зубр” у селі Вигода в стані сп’яніння. Огляд проводили зі згоди водія із застосуванням приладу «Драгер» у присутності двох свідків. Результат – 1,20 проміле. Від проходження аналогічного огляду у Борщівській райлікарні водій відмовився, чим вчинив правопорушення за ч.1 ст. 130 КУпАП.

Але у суді фігурант вини не визнав та зазначив, що на час приїзду поліції мотоблоком не керував. Того дня поліція поцікавилась, кому належить мотоблок і вимагала в нього, як власника, пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Причому, підстави для проходження огляду не назвала.

Також водій розповів, свідками у протоколі зазначені його дружина та теща, які є заінтересованими особами і не могли ними бути. Поліції про це було відомо. А ще вказав, що у протоколі зазначено марку мотоблока “Зубр”, а у нього – “Форте” та висловив претензії щодо відеозйомки, оскільки на ній зафіксовано лишень момент проходження огляду. Та й загалом запевняв, що він того дня алкоголю не вживав, проте у протоколі написав таке пояснення на вимогу поліцейського, який погрожував забрати мотоблок на штрафмайданчик.

Його дружина у суді розповіла, що вони стояли у полі між селами біля своєї присадибної ділянки, коли приїхала поліція та почала розпитувати про причину їхньої тут зупинки та власника мотоблока. Також вказала, що поліція не обґрунтовувала свою вимогу проходити алкотест.

Зважаючи на все це, захисник фігуранта попросив закрити провадження за відсутністю складу адмінправопорушення в його діях. Суд прийшов до такої ж думки. Адже поліція не додала до протоколу належних доказів на підтвердження наявності у водія ознак сп`яніння, які є єдиною підставою для пропозиції пройти огляд.

Окрім того, поліція додала до протоколу роздруківку результатів алкотесту без дати та часу тестування, а при відтворенні відео з камер поліцейського не видно самого результату освідування та ін. Загалом суд сказав, що належних доказів вини водія мотоблока немає. Тож постановив закрити провадження у справі щодо водія за відсутністю в його діях складу адмінправопорушення за ч.1 ст. 130 КУпАП.

Олена РОМАНЮК

Тернополіс