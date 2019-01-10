У Чорткові скоро буде новий директор краєзнавчого музею

Сьогодні одна сорока на хвості принесла, що ним буде колишній заступник голови РДА Іван Віват – трохи політик, трохи журналіст, але ніяким боком не краєзнавець. Сподіваємось, що це неправда, а різдвяні побрехеньки чортківських пліткарів. Але майте на увазі, у головах своїх затямте активні чортківці, (на контролі ви все мати не можете!!!) таку інформацію:

Управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – директора Чортківського міського комунального краєзнавчого музею.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ:

громадянство України;

володіння державною мовою;

освіта вища, відповідного професійного спрямування;

досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

Документи для участі у конкурсі подаються особисто упродовж 30 днів з 12.12.2018 року до 11.01.2019 року, за адресою: м. Чортків, Тернопільська область, вул. Шевченка,21.

Для більш детальної інформації звертатись в управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради, кабінет № 15, за телефоном:(03552) 2-38-37.

Джерело: Золота пектораль