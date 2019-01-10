Свій перший виступ відомий Великогаївський хор представив на першій Святій літургії у щойно відкритій місцевій церкві

Свій перший виступ відомий Великогаївський хор представив на Різдво, 7 січня 1989 року, на Святій Літургії у щойно відкритій місцевій церкві Пресвятого Серця Христового. А нещодавно на базі однойменної ОТГ Тернопільського району відбулися урочини з нагоди 30-ліття його творчої діяльності.

Цей хоровий колектив народжувався, міцнів і розправляв мистецькі крила разом із становленням України. Ідея його створення належить гаївчанину Тарасу Вавриніву. Було це у 1988 році. Йому допомагали Методій Чубатий, Теодозій Гудь, Петро Іваниця, Михайло Майка, Роман та Мирон Любчики, Михайло Корпан, Зіновій Березюк, Валерій Горголь. Першим керівником був Тарас Сеньків, а концертмейстером – Михайло Юрків. Відтоді без них не обходиться жодний масовий святковий захід у селі. «За цей час змінилося багато його учасників, – каже гаївчанин Іван Сута, – але незмінним залишається український дух, який заклали перші його фундатори».

Свій перший виступ колектив сільського хору розпочав на Різдво 7 січня 1989 року, на першій Святій літургії у щойно відкритій місцевій церкві Пресвятого Серця Христового, діяльність якої довгі роки була заборонена комуністичним режимом. Хор відразу ж включився у підготовку до проведення святкового концерту, приуроченого 175-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, який з успіхом пройшов не лише в рідному селі, але й в навколишній окрузі. Згодом у Великих Гаях вже діяли два творчі хорові колективи: церковно-світський і дитячий. Керівником був композитор, соліст і диригент Михайло Чайка. Протягом його 14-ти літньої діяльності гаївчани брали участь у різних заходах, як в дома так і поза межами. Сьогодні очільником хору є Іван Виспінський.

Святковий концерт з нагоди ювілейного 30-річчя розпочався піснею-молитвою «Свята Богородице». Благословив присутніх місцевий парох о. Володимир Хома. Хоч репертуар згаданого хору різножанровий, цикл духовних піснеспівів займає особливе місце. І насамперед «Україна і Бог», слова і музику до цього твору створив для світу о. Валерій Сиротюк. Хвилиною мовчання присутні вшанували перших керівників хору та всіх учасників, які відійшли у засвіти. У пам’ять про них прозвучала «Молитва покаяння».

З вітальним словом до присутніх звернулися голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман, заступник сільського голови Галина Кравчинюк, директор місцевої школи Оксана Кость, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, керівник обласного методцентру Володимир Сушко, заступник голови обласного товариства «Союзу Українок» Марія Романюк, очільниця місцевого «Союзу українок» Надія Онуферко.

У репертуарній скриньці хору понад 80 різножанрових пісень: серед них – колядки і щедрівки, козацькі пісні, повстанські, пісні про Великого Кобзаря…Майже всі музичні твори аранжовані або редаговані мистецьким керівником хору Іваном Виспінським.

Багатогранне творче життя хорового колективу не перестає дивувати: участь у Всеукраїнських фестивалях, різноманітних концертних заходах районного та обласного рівнів. Мабуть, у цьому і є головний секрет творчого довголіття. І як тут не погодитися зі словами керівника хору Івана Виспінського: «Допоки душа наша любить, співає – хочеться жити».

Валентина СЕМЕНЯК

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Джерело: Газета “Сільський господар плюс”