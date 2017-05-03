«Україна — у зоні політичної турбулентності», — голова ВМ «Вільні Люди», нардеп Андрій Левус

Голова Всеукраїнської мережі «Вільні Люди», народний депутат України Андрій Левус, співкоординатор, член проводу організації Іван Ковалик, активіст Лілія Мусіхіна презентували в Тернополі діяльність “Вільних Людей”. Зокрема, йшлося про боротьбу проти реваншистських сил в Україні, очищення інформаційного простору від російської пропаганди, щодо економічної деокупації.

– Зараз триває війна всіх проти всіх, – зазначив під час прес-конференції в Тернополі нардеп Андрій Левус. – Йде війна між олігархами, між політичними силами, в тому числі і патріотичного спрямування. Війна, в якій можемо втратити державу. За метушнею, що вже переходить у клоунаду, виходить за рамки державницької політики, триває інформаційна війна, у якій руйнуються основи державності. З одного боку це реваншистські сили – опозиційний блок Медведчука, Льовочкіна, які працюють з великими олігархами і прагнуть повернути собі владу, втрачену внаслідок революції. З іншого боку бачимо широкий спектр патріотичної опозиції від “Батьківщини”, “Самопомочі”, Ляшка і нових антикорупційних політичних сил, які іноді ставлять справедливі питання. Але їхня критика є руйнівною і ставить під загрозу основи державності. З іншого боку бачимо, що президент і його оточення не докладають необхідних зусиль, щоб знищити реваншистські сили і головне знищити олігархічні сили. Діємо по замкнутому колу.

За словами Андрія Левуса, напрямки діяльності ВМ “Вільні люди” – економічна деокупація. Ще один із пунктів – формування нової конституції.

25 травня, на третю річницю з часу обрання президентом Порошенка, заплановано провести національний форум за участю різних авторів проектів конституцій, політичних сил, демократичного корпусу експертів. Такий форум відбудеться і в Тернополі. “Чому це важливо зараз? – сказав Андрій Левус. – Бо нам треба нові правила гри у державі. Якщо їх не змінювати, станемо на ті ж граблі, що й у 2005 році після Помаранчевої революції. Все це закінчиться розчаруванням, скандалами, новими виборами, а в кінці – реваншем і приходом до влади проросійських сил”.

Ірина Юрко.

Фото автора.