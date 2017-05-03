Новини Тернополя Політика 

«Україна — у зоні політичної турбулентності», — голова ВМ «Вільні Люди», нардеп Андрій Левус

Irena 65 Views Прокоментуй!

Голова Всеукраїнської мережі «Вільні Люди», народний депутат України Андрій Левус, співкоординатор, член проводу організації Іван Ковалик, активіст Лілія Мусіхіна презентували в Тернополі діяльність “Вільних Людей”. Зокрема, йшлося про боротьбу проти реваншистських сил в Україні, очищення інформаційного простору від російської пропаганди, щодо економічної деокупації.

– Зараз триває війна всіх проти всіх, – зазначив під час прес-конференції в Тернополі нардеп Андрій Левус. – Йде війна між олігархами, між політичними силами, в тому числі і патріотичного спрямування. Війна, в якій можемо втратити державу. За метушнею, що вже переходить у клоунаду, виходить за рамки державницької політики, триває інформаційна війна, у якій руйнуються основи державності. З одного боку це реваншистські сили – опозиційний блок Медведчука, Льовочкіна, які працюють з великими олігархами і прагнуть повернути собі владу, втрачену внаслідок революції. З іншого боку бачимо широкий спектр патріотичної опозиції від “Батьківщини”, “Самопомочі”, Ляшка і нових антикорупційних політичних сил, які іноді ставлять справедливі питання. Але їхня критика є руйнівною і ставить під загрозу основи державності. З іншого боку бачимо, що президент і його оточення не докладають необхідних зусиль, щоб знищити реваншистські сили і головне знищити олігархічні сили. Діємо по замкнутому колу.

За словами Андрія Левуса, напрямки діяльності ВМ “Вільні люди” – економічна деокупація. Ще один із пунктів – формування нової конституції.

25 травня, на третю річницю з часу обрання президентом Порошенка, заплановано провести національний форум за участю різних авторів проектів конституцій, політичних сил, демократичного корпусу експертів. Такий форум відбудеться і в Тернополі. “Чому це важливо зараз? – сказав Андрій Левус. – Бо нам треба нові правила гри у державі. Якщо їх не змінювати, станемо на ті ж граблі, що й у 2005 році після Помаранчевої революції. Все це закінчиться розчаруванням, скандалами, новими виборами, а в кінці – реваншем і приходом до влади проросійських сил”.

Ірина Юрко.

Фото автора.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *