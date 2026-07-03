У Чорткові запрацювала станція моніторингу радіаційного фону

У Чорткові встановили сучасну станцію моніторингу радіаційного фону Radnote. Обладнання надала громадська організація SaveDnipro за підтримки міжнародної організації Safecast та компанії Blues Inc.

Станція здійснює безперервний контроль рівня радіаційного фону та передає дані у відкритий доступ. Відстежувати показники можна на онлайн-карті системи SaveEcoBot.

Особливістю Radnote є автономна робота навіть під час відключень електроенергії. Станція оснащена сонячною панеллю, акумулятором і резервним джерелом живлення, а дані передає через мобільний зв’язок.

Інформація з мережі станцій використовується не лише громадськістю. Система SaveEcoBot також передає дані до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної інспекції ядерного регулювання, Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки та РНБО.

У Чортківській міській раді подякували громадській організації SaveDnipro за співпрацю та розвиток незалежного громадського моніторингу радіаційного фону в громаді.