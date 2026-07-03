На війні загинув молодий захисник Максим Іщук з Тернопільщини

Почаївська громада знову в жалобі, повідомляють у міській раді.

Надійшла офіційна звістка про загибель нашого земляка, який віддав життя за свободу та незалежність України.

21 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинопіль Волноваського району Донецької області загинув Іщук Максим Миколайович.

Максим Миколайович народився 21 квітня 2003 року. Він був справжнім патріотом, мужньо виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові до останнього подиху.

Старший матрос Максим Іщук служив на посаді старшого стрільця-оператора відділення морської піхоти військової частини А***.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце молодої людини, сина, брата, захисника.



Світла та вічна пам’ять Герою, який став до лав небесного воїнства. Його подвиг назавжди залишиться в пам’яті нашої громади та всієї України.



Герої не вмирають!

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