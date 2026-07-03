«Подвійні стандарти?» На Тернопільщині депутати заявили про вибірковий підхід до директорів шкіл

У Залозецькій громаді виникла дискусія навколо кадрових рішень у сфері освіти. Група депутатів ініціювала скликання позачергової сесії селищної ради через ситуацію з директором Ренівської школи Андрієм Петровичем, якому, за їхніми словами, не продовжили контракт.

Про це повідомив депутат Залозецької селищної ради Петро Михальчишин. За його словами, цього року завершилися контракти у більшості керівників навчальних закладів громади, однак їх продовжили практично всім, окрім директора Ренівської школи.

Депутати заявляють, що хочуть отримати офіційні пояснення щодо причин такого рішення та з’ясувати, чи були застосовані однакові критерії до всіх керівників освітніх закладів.

«Громада має право знати, за якими критеріями приймаються рішення, що впливають на майбутнє наших дітей», — зазначив Петро Михальчишин.

Ініціатори звернення наголошують, що діють у межах чинного законодавства та виступають за відкритий діалог щодо кадрової політики в освітній галузі громади.

Наразі офіційна позиція Залозецької селищної ради щодо порушених питань не оприлюднена.