В інтернеті з’явилися скани кадастрових мап Теребовлі 1828 і 1861 років

На ресурсі Gesher Galicia з’явилися скани кадастрових мап Теребовлі 1828 і 1861 років.

Про це повідомив теребовлянець Назарій Заноз.

Окрім того, що можна помітити, чиї родичі були більшими панами і мали більше земельки, похвалитися тим чи пожуритися чужим надбанням, є змога знайти купу всього цікавого, – пише Nazariy Zanoz. — Наприклад на карті 1828 року бачимо хрест біля замку і ще один під Покрівкою, котрі не то символізують церкви, не то цвинтарі, що зосталися після них. А це підтверджує карту 18 століття, на якій в цих місцях зображено храми.



А як вам каскад мостиків на Пичинії/Дмухальцю зовсім поруч?



Ще можна чітко локувати єврейський цвинтар, не уздріти жодного моста в районі сучасної вулиці 22 Січня, уздріти садово-паркові витрибеньки в районі Глещавецької та Довбуша і ще багато цікавого. Приступайте до пошуків і сповіщайте про знахідки. А як вам каскад мостиків на Пичинії/Дмухальцю зовсім поруч?Ще можна чітко локувати єврейський цвинтар, не уздріти жодного моста в районі сучасної вулиці 22 Січня, уздріти садово-паркові витрибеньки в районі Глещавецької та Довбуша і ще багато цікавого. Приступайте до пошуків і сповіщайте про знахідки.



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