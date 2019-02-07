Чумак про прослуховування штабу Гриценка: Ми підозрюємо політичних опонентів

Технічні пристрої, які були знайдені у штабі кандидата у президенти Анатолія Гриценка, були встановлені абсолютно незаконно та є прямим втручанням у виборчий процес.

Про це під час прес-конференції сказав керівник Центрального штабу Анатолія Гриценка та народний депутат Віктор Чумак.

«Це втручання у виборчій процес, це незаконно. Дуже мало приватних організацій спроможні із цим працювати. Ми можемо підозрювати політичних опонентів, які мають служби безпеки, розвідки та контррозвідки, спроможні встановлювати в приміщення такі пристрої», – впевнений Віктор Чумак.

Керівник штабу продемонстрував журналістам пристрої, які знайшли в штабі, а також приховану відеокамеру.

Віктор Чумак додав, що особисто написав заяву про злочин.

«Її підслідність не СБУ та ГПУ, а спеціальний підрозділ Нацполіції із захисту виборчого процесу та захисту виборців. Ми сподіваємось, що він почне розбиратись із цією заявою. Це буде тестом на спроможність провести нормальний виборчий процес», – запевнив керівник штабу.

У той же час, за словами заступника голови штабу з питань безпеки та взаємодії з правоохоронними органами Віктора Трепака, ці технічні пристрої приймають сигнал керування по радіоканалу.

«Вони потрібні, щоб вмикати та вимикати різні пристрої, які можуть знімати інформацію. Однозначно ми не можемо стверджувати, з якою метою це було встановлено та коли. Нас насторожує, що цей пристрій був замаскований», – розповів Трепак.

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