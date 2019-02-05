Які програми для аграріїв Тернопільщини будуть доступними у 2019

Порівняно з попередніми роками, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції у 2018 році значно зросли. На фінансову підтримку цієї галузі в державному бюджеті було передбачено 6,3 млрд гривень. Чимало аграріїв Тернопільської області змогли скористатися державною підтримкою у різних напрямках. У 2019 році у держбюджеті також передбачена підтримка аграрного сектору економіки у розмірі майже 6 мільярдів гривень.

Про це повідомив в.о. директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів . Отож кошти з державного бюджету спрямують на такі напрямки :

-3,5 млрд.грн – на підтримку галузі тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва).

Крім, діючих в 2018 році напрямків підтримки (2500 гривень дотацій на голову за утримання молодняку ​​великої рогатої худоби – надається фізичнимособам, 1500 гривень на голову корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму – надається юридичним особам, компенсація 50% за покупку племінних ресурсів, 30% компенсація за будівництво, реконструкцію тваринницьких комплексів, ферм завершені у поточному році), додані напрямки для підтримки зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції та рибництва. Тобто у 2019 році той, хто здає зернофуражні сховища, елеватори, механізовані зерносклади, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, комбікормові підприємства та цехи зможе отримати до 30% компенсації з бюджету вартості об’єкту за цією програмою.

-127 млн.грн. – на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;

-881 млн.грн. – на отримання часткової компенсації (25%) вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва, яка входить до переліку вітчизняної техніки і обладнання для АПК.

-800 млн.грн. – на розвиток фермерських господарств для часткової компенсації:

-вартості закупленого насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції та надання консультативних послуг;

-фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

-часткової компенсації (15%) вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

-здешевлення кредитів;

-400 млн.грн. – на розвиток хмелярства, закладку молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними. Передбачена 80% компенсація вартості саджанців та включено обладнання по зберіганню та переробці.

З обласного бюджету очікується залучити 4158 тис.грн. на наступні напрямки:

-2500 тис.грн на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

-588 тис.грн. на розвиток тваринництва: закупівля рідкого азоту та відшкодування вартості спермопродукції;

-600 тис.грн на відшкодування вартості доїльних апаратів відчизняного виробництва для індивідуальних сільських господарств;

-380 тис.грн на підготовку, підвищення кваліфікації робітничих кадрів для села.

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