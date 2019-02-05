Поліцейські мають можливість придбати власне житло

Як придбати власне житло на вигідних умовах розповідали поліцейським Тернопільщини. Відповідно до Постанови КМУ №1201 від 14.11.2018 Міністерство Внутрішніх Справ запропонувало працівникам правоохоронних органів нову програму фінансового лізингу.

Як зазначив начальник відділу забезпечення житлом ГУНП в Тернопільській області Мирослав Драган, поліцейські або особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту зможуть укласти з державною іпотечною установою договори на умовах компенсації частини лізингових платежів. Працівники поліції сплачуватимуть лише 60% вартості свого житла, а інші 40% компенсує МВС.

Для отримання житла необхідно виконати лише кілька пунктів, а саме: перебувати на обліку щодо поліпшення житлових умов, мати вислугу не менше 2-х років та не менше 5-ти років до виходу на пенсію.

Правоохоронець повинен подати заявку на житло; надати документи, які підтверджували б необхідність грошової компенсації та укласти договір фінансового лізингу. Сума відшкодування буде залежати від стажу роботи та складу родини. Маючи вислугу від 5 до 10 років, щомісячний платіж зменшуватиметься на 10%, від 10-15 років — на 20%, від 15 років — на 30%. Правоохоронці, які мають дітей, платіж зменшуватимуть ще на 5% за кожну дитину.

Строк дії таких договорів становить від 5 до 20 років, а сума щомісячної виплати не буде перевищувати 25 відсотків від грошового забезпечення правоохоронця.

Згідно визначених умов, житло має відповідати нормативній площі – це 31,5 кв. м. загальної площі на 1 заявника чи + 1 член сім’ї, додатково 21 кв. м. на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 73,5 кв. м.

Якщо ж людина звільниться до того моменту, як виплатить суму лізингу, вона повинна буде компенсувати кошти, які залишилося доплатити.

Поділіться:











загрузка...