Вибори 2019: Кандидат в Президенти Руслан Кошулинський довший час працював в Росії

Партія «Свобода», «Правий сектор», «С14» і ряд націоналістичних організацій висунули єдиним кандидатом від правих сил на президентських виборах «свободівця» Руслана Кошулинського.

Заступник голови партії ВО «Свобода» 49-річний Кошулинський у минулому скликанні Верховної Ради був віце-спікером. З листопада 2015 року він депутат Львівської облради.

«Тягнув строкову» у Радянській Армії, в Німеччині – туди, як відомо, направляли служити комсомольських активістів. Після армії закінчив технікум, спеціалізація – кухар», – відзначають ЗМІ.

У середині 90-х Кошулинський влаштувався кухарем в артілі старателів «Полюс» в Красноярському краї. «Побачив оголошення, що їде в Сибір артіль старателів на золото. І я поїхав кухарем. Працював по 12-14 годин на добу без будь-яких вихідних, але на ті часи мав космічні заробітки – $300-500 доларів в місяць. Так три роки. А тоді вирішив, що ні, це не діло, треба повертатися. До Львова приїхав. А роботи немає, бізнес не відкрити, людина в рідній країні ніхто», – розповів Кошулинський в інтерв’ю виданню ASN.

Все змінила зустріч з Олегом Тягнибоком, з яким його познайомив кум. А батько лідера ВО «Свобода» колись лікував Кошулинського як спортивний лікар. «Я знав його покійну бабусю. Знаю маму, яка була вивезена в Сибір як донька греко-католицького священика», – зазначив Кошулинський.

Опоненти пов’язують Кошулинського, як і в цілому «Свободу», з кримінальним авторитетом «Вовою Мордою» (Володимиром Дідухом), якого вважають одним з реальних «господарів» Львова.

Сам Кошулинський заперечує, що дружить з Мордою.

«Не вдасться перемогти на виборах – піде в мери Львова (на минулих виборах Кошулинський програв Андрію Садовому з 40% проти 60%)», – зазначає ЗМІ.

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