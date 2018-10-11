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Зарваниця запрошує учасників АТО та їхні сім’ї на реабілітаційний відпочинок

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ЗАРВАНИЦЯ запрошує учасників війни та членів їх сімей на реабілітаційний відпочинок з 5 листопада 2018 року по 11 листопада 2018 року!
Проживання та харчування – безкоштовно. З Вашими дітками працюватимуть аніматори.

Декілька обов’язкових умов:

• безпосередня участь у бойових діях;
• бажання ділитись здобутим досвідом та навичками;
• згода працювати над собою;
• відсутність залежності від речовин, що впливають на сприйняття та свідомість.

Зголошуватися за номером телефону – 098-277-20-57 Мар’яна Нищота

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