Зарваниця запрошує учасників АТО та їхні сім’ї на реабілітаційний відпочинок
ЗАРВАНИЦЯ запрошує учасників війни та членів їх сімей на реабілітаційний відпочинок з 5 листопада 2018 року по 11 листопада 2018 року!
Проживання та харчування – безкоштовно. З Вашими дітками працюватимуть аніматори.
Декілька обов’язкових умов:
• безпосередня участь у бойових діях;
• бажання ділитись здобутим досвідом та навичками;
• згода працювати над собою;
• відсутність залежності від речовин, що впливають на сприйняття та свідомість.
Зголошуватися за номером телефону – 098-277-20-57 Мар’яна Нищота