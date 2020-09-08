У 243 школах на Тернопільщині навчання відбувається онлайн

Усі навчальні заклади у районах «червоної» епідемічної зони, крім міста Тернополя виконали рішення державної, регіональної та місцевих комісії ТЕБ та НС та перейшли на дистанційне навчання, – про це повідомляють в ОДА. Це 243 заклади освіти, де з 7 вересня навчання відбувається онлайн.

Як зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома припинити навчання з понеділка мали заклади загальної середньої освіти та інші заклади освіти, до яких відносяться дошкільні навчальні заклади та позашкільні навчальні заклади.

«Якщо говорити про місто Тернопіль, яке перебуває у «червоній» зоні, навчальний процес відбувається у закладах загальної середньої освіти, дошкільних закладах, позашкільних. В даному випадку керівники опираються на рішення міської комісії ТЕБ та НС».

Безпосередню відповідальність за дотримання норм навчання в тій чи іншій епідемічній зоні несе керівник навчального закладу.