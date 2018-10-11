На Тернопіллі розпочато проведення фестивалів «Вставай, Сонце»

Віднайти і популяризувати обдаровану молодь та дітей краю, невеличких міст та сіл області поставили на меті організатори обласного патріотично-мистецького фестивалю «Вставай, Сонце». Неординарний формат фестивалю передбачає проведення низки подібних один одному заходів у різних районах. Перші такі фестивалі вже почали подорожувати областю і відбулися 6 жовтня у Підволочиську, 7 жовтня – у Козові.

Автором, ініціатором та духовним натхненником заходу є відомий український співак, композитор, автор однойменного хіта «Вставай, Сонце», заслужений артист України Андрій Підлужний. До організації свят у містах та селах області долучається обласна державна адміністрація, райдержадмінстрації та управління культури облдержадміністрації.

Враження від уже пройдених фестивалів у гостей та учасників залишились незабутні. На сценах у районних центрах разом з досвідченими музикантами та виконавцями виступали талановиті дітки та молодь: вони співали, грали на музичних інструментах та виконували хореографічні номери. Найкращі виконавці і колективи отримали нагоди від організаторів. Неперевершеним жартівливим доповненням свят стала участь народного артиста України Гриця Драпака у ролі ведучого фестивалів. Свої пісні виконав заслужений артист України Володимир Трач.

Подібні святкові дійства заплановані й у інших районних центрах, містах та селищах області. Найближчим часом фестиваль пройде у м. Бучач (13 жовтня), у Шумську (20 жовтня), у Кременці (21 жовтня). Тож, долучайтесь до участі та приходьте на свято!