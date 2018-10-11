У Тернополі створили першу в Україні інтерактивну історичну карту Тернополя

9 жовтня 2018 року в актовій залі управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради відбулася презентація проекту-переможця «Громадського бюджету-2018» – “Інтерактивні навчальні карти: Історія становлення території України, Історія Тернопілля, м. Тернополя”.

Організаторами заходу виступили Тернопільська міська рада, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, MagneticOne Municipal Technologies.

Головною ідеєю проекту є створення інтуїтивно зрозумілого для широкого кола користувачів освітнього ресурсу, який наочно демонструє довгий, тернистий і насичений історією шлях становлення території нашої держави і, зокрема, Тернопільщини, а також систематизування фактів, дат, імен та подій на одній карті – як найбільш лаконічному для сприйняття засобі навчання.

На презентації проекту побували міський голова Тернополя Сергій Надал, начальник управління освіти і науки міської ради Ольга Похиляк, представники Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, MagneticOne Municipal Technologies, учителі історії закладів загальної середньої освіти м.Тернополя.

Перед присутніми виступив автор проекту по створенню інтерактивних навчальних карт: “Історія становлення території України, історія Тернопілля, м.Тернополя” в освітньому процесі” Подобівський Володимир Степанович, який продемонстрував, як можна використовувати інтерактивні навчальні карти, які їх можливості, яким подіям з історії України та рідного краю, зокрема міста Тернополя вони присвячені.

Інтерактивні навчальні карти: Історія становлення території України, Історія Тернопілля, м.Тернополя розміщені на сайті Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу у рубриці методичний простір за посиланням: http :// tkmco . org / metodychnyy – prostir / interaktyvni – navchalni – karty #