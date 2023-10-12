22:30 | 12.10.2023
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Збараж та Ланівці отримали нових начальників поліції

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Кадрові зміни у територіальних підрозділах поліції області тривають. 11 жовтня начальник національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко  призначив на посади начальників двох відділень поліції нових керівників.

Відділення поліції №4 міста Збараж очолив підполковник поліції Віталій Присяжнюк, відділення поліції №1 міста Ланівці – підполковник поліції Володимир Гарасимів.

За результатами службової діяльності вони зарекомендували себе досвідченими фахівцями

  • Вкотре наголошую: надання якісних поліцейських послуг населенню та створення безпекового середовища на території обслуговування – це те, над чим ми постійно працюємо.

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