На Кременеччині сталася пожежа

11 жовтня о 20:25 в с. Малий Раковець , Вишнівецької ТГ, Кременецького району виникла пожежа приватної господарської будівлі (стодоли) на площі орієнтовно 30 м кв. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття господарської будівлі, вікна, двері та речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління

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