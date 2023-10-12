У Тернополі викрито чергового «заробітчанина на ухилянтах»

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської окружної прокуратури викрито жителя Тернополя на отриманні 7 200 доларів США неправомірної вигоди за організацію та сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець обласного центру отримав вищевказану суму від військовозобов’язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та можливість переправлення останнього у автомобілі через державний кордон України у пункті пропуску з Республікою Молдова.

Його затримано під час передачі грошей у м. Тернополі. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НП України та військової контррозвідки СБУ.