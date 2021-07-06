Батькам на замітку: тернопільську малечу кличуть провести час весело та з користю





Дитячо-підлітковий освітній простір особистого розвитку «Бруньки_Плюс» запрошує дітей провести час весело та з користю.



«Повторимо? Ні, перевершимо себе! Маємо знову табір. Цього року ми вирішили вшанувати улюбленого українського дитячого письменника Всеволода Нестайко. Відтак, перша зміна (два тижні, які стартували 14 червня) мали назву “Лісова школа”. Це було яскраво, насичено і неймовірно приємно. Ми грали квести, малювали, танцювали, ставили вистави, готували, творили і навіть вчилися. І це вже є чудовим спогадом, яким ми гордо ділимося»,- розповідають організатори про попередній набір у табір.

Також зараз триває набір діток (вік 7-10 років) у наступні зміни:

12.07 – 23.07 “Тореадори із Васюківки”

02.08 – 13.08 “Лісова школа”

16.08 – 27.08 “В країні сонячних зайчиків”

«Це буде яскраво, насичено та неймовірно! Хто з нами? Про цікаве дозвілля та як проводитимуть свій час дітки запитуйте за тел. 0679799448 Ірина Марцінковська»,- пишуть організаторів.