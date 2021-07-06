Тік-ток челендж, який змушує юних тернополня чинити злочини (відео)

Жертва тік-ток челенджу. У Захара Рістарова вже двічі відкручували з коліс нікелеві ковпачки. Причому, серед білого дня, машина стояла у дворі. Та підлітків це не злякало. Захар встиг зробити фото тих, хто поповнює власні, так звані “колекції” – новими ковпачками.

Відомо, що таким чином діти беруть участь у ТікТок челенджі. Завдання – зібрати колекцію нікелевих ковпачків і похизуватись ними в соцмережах. Саме тому полюють на автівки, причому відомо про такі випадки практично в кожному обласному центрі, повідомляють Т1 Новини.

До поліції тернополянин не звертався. Він вважає, що це просто хуліганство, не хоче псувати майбутнє дітям через такі ігри. Та все ж наголосив, челедж небезпечний, бо якщо не звернемо увагу на крадіжку, то можуть з’явитись схожі, і теж шкідливі ігри.

Захар впевнений, щоб зупинити цю гру, треба щоб батьки пояснили дітям що таке крадіжка, яка відповідальність за неї і що так робити не можна. А от у поліції розповіли, відповідальність за такі ігри таки є. Тому варто звертатись із заявами.

А ось психологи переконані – участь у таких челенджах беруть ті, кому бракує уваги. Такими підлітками легко маніпулювати, вони готові долучатись до всього, що модне.

Психологиня радить батькам, бути уважнішими до своїх дітей. Частіше з ними говорити і переконувати, що можна бути в тренді і не беручи участь в шкідливих челенджах.

Та варто розуміти, участь у тік ток челенджах діти беруть не тому, що батьки за ними не слідкують, а тому, що це на їхню думку легкий спосіб бути в компанії і популярним. Неповнолітні не розуміють, що повинні нести відповідальність за такі свої дії. І легко піддаються маніпуляції дорослих. Адже хтось все таки придумав таку гру, і неспроста.