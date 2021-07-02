На Тернопільщині судитимуть заступника голови ОТГ за хабар у понад 100 тисяч

Заступника голови однієї з ОТГ Чортківщини будуть судити через хабар.

Як повідомили в обласній прокуратурі, чиновник вимагав та отримав у жителя району 105 тис. грн за сприяння у перемозі на земельному аукціоні та безперешкодному підписанні договору оренди земельної ділянки площею 0,20 га терміном на 49 років.

Високопосадовця затримали правоохоронці під час отримання неправомірної вигоди у м. Борщів.

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт. Тепер долю заступника голови ОТГ вирішуватиме суд. Нагадаємо, що також судитимуть начальника відділу Держпродспоживслужби Тернопільщини, якого впіймали на хабарі 1000 доларів.