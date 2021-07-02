11:32 | 2.07.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині судитимуть заступника голови ОТГ за хабар у понад 100 тисяч

tata 0 Views Прокоментуй!
Заступника голови однієї з ОТГ Чортківщини будуть судити через хабар.

Як повідомили в обласній прокуратурі, чиновник вимагав та отримав у жителя району 105 тис. грн за сприяння у перемозі на земельному аукціоні та безперешкодному підписанні договору оренди земельної ділянки площею 0,20 га терміном на 49 років.

Високопосадовця затримали правоохоронці під час отримання неправомірної вигоди у м. Борщів.

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт. Тепер долю заступника голови ОТГ вирішуватиме суд. Нагадаємо, що також судитимуть начальника відділу Держпродспоживслужби Тернопільщини, якого впіймали на хабарі 1000 доларів.

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