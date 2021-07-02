У Тернополі впродовж 3 років утеплять і модернізують 23 дитячі садки та 16 шкіл

Тернопіль підписав перший контракт на термомодернізацію 12 дитячих садків. Загалом протягом 3 років утеплять і модернізують 23 комунальні дитячі садки та 16 шкіл.

Проєкт подовжить експлуатаційний термін закладів освіти щонайменше на 30 років, забезпечить зменшення викидів СО2 на 300 000 кг щороку та принесе користь для 220 тис. місцевих жителів.

Робота з енергоефективності у місті Тернополі здійснюється в межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ/UMIP), багатогалузевої інвестиційної програми ЄІБ на загальну суму кредиту 400 млн євро.

Сьогодні стартував проєкт з модернізації міських закладів освіти. Тернопільська міська рада підписала контракт на будівельні роботи та окремий контракт про нагляд за підготовкою і виконанням робіт, спрямованих на відновлення та підвищення енергоефективності навчальних закладів Тернополя. Цей контракт передбачає роботи з поліпшення енергоефективності в 12 міських дитячих садках. Завдяки ще двом контрактам, які підпишуть незабаром, загалом у місті відновлять 39 комунальних навчальних закладів. Зокрема програма термомодернізації включає утеплення 23 муніципальних дитячих садків та 16 шкіл Тернополя із загальним обсягом інвестицій 30,5 млн євро протягом 2021-2024 років.

Проєкт у Тернополі є частиною чинної кредитної угоди Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) – «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ/UMIP)», багатогалузевої інвестиційної програми з обсягом кредитного фінансування на загальну суму 400 млн. євро, що реалізується Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Міністерством фінансів України. Окрім того, тернопільський проєкт отримує підтримку від Цільового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF), що керується ЄІБ.

Заходи щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами у Тернополі включає утеплення фасадів за технологією вентильованого фасаду, утеплення дахів та підлог, встановлення нових вікон та дверей, встановлення нових систем опалення та вентиляції, переходу на нові світлодіодні лампи малої потужності. Завдяки фінансуванню ЄІБ, кількість викидів СО2 у Тернополі скорочуватиметься на 300 000 кг щорічно і приноситиме користь понад 220 тис місцевих жителів. Зниження споживання газу досягне 140 000 м3 на рік. Крім того, це продовжить термін експлуатації будівель щонайменше на 30 років.

Голова Постійного представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон зазначає: «Як кліматично-орієнтований банк ЄС, ЄІБ радий підтримати енергоефективну модернізацію навчальних закладів у Тернополі. Це принесе користь дітям та вчителям, які навчатимуться та працюватимуть в покращених умовах. Окрім того, це буде вигідно для міського бюджету, адже поліпшення енергоефективності суттєво зменшить витрати на утримання будівель. Але найголовніше — це сприятиме зменшенню викидів CO2, що позитивно вплине на місцеве населення. Модернізація у Тернополі є частиною великої Програми ЄІБ, згідно з якою ми модернізуємо комунальну інфраструктуру в Україні (ПРМІУ/UMIP). Йдеться про енергоефективність, вуличне освітлення, водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами. Ми раді, що Тернопіль рухається вперед із реалізацією свого проєкту, і сподіваємось, що дуже скоро ми зможемо стати свідками аналогічних процесів в інших містах України, які беруть участь у Програмі UMIP».

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас сказав: «Інвестиції в сучасну та добре функціонуючу комунальну інфраструктуру є основою сталого та всеохоплюючого розвитку та зростання. Ми пишаємось тим, що разом із колегами з ЄІБ можемо підтримувати українські міста такими проєктами і сприяти покращенню якості та ефективності комунальних послуг. Термомодернізація навчальних закладів Тернополя – це надзвичайно важливий проєкт для комфортного і здорового навчального середовища, який поліпшує умови праці та навчання для учнів та викладачів. Він також покращить стан довкілля у місті і слугуватиме гарним прикладом для інших міст».

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначає: «Мінрегіон та Європейський інвестиційний банк мають великий досвід співпраці у сфері покращення муніципальної інфраструктури в Україні. Ми дуже раді тісно співпрацювати з ЄІБ та ЄС, щоб наші міста ставали комфортнішими для проживання. Термомодернізація навчальних закладів у Тернополі є надзвичайно важливим проєктом для покращення комфорту та створення сприятливих умов для навчання дітей та роботи вихователів і вчителів. Це також покращить екологічну ситуацію в місті та стане хорошим прикладом для інших міст України».

Міський голова Тернополя Сергій Надал додає: «Сприяти здоров’ю та комфорту мешканців — це один із пріоритетів міської політики та мій особистий як міського голови. Завдяки тепловій модернізації 39 навчальних закладів, ми зможемо підтримувати комфортну температуру всередині будівель, що піде на користь учням і викладачам. Покращена вентиляція приміщень допоможе зменшити рівень забруднення повітря, що є ключовим фактором у часи пандемії COVID-19. Ми дуже пишаємося тим, що така установа, як ЄІБ, надає нам фінансову підтримку в проєкті, реалізація якого позитивно вплине на довкілля та здоров’я понад 220 тисяч тернополян, адже допоможе нам зменшити викиди СО2 на 300 000 кг щороку. Це перший етап нашого наміру здійснити глибоку тепломодернізацію всіх громадських будівель міста».

Окрім Тернополя, ще декілька міст, що є учасниками Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ/UMIP), отримають підтримку від Цільового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF). Майбутні вдосконалення в цих містах включають впровадження енергоефективних технологій та термомодернізацію в навчальних, медичних та інших комунальних закладах, а також реконструкцію систем зовнішнього освітлення.