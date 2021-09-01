Тернопільська обласна бібліотека знає, як дітям та батькам адаптуватись до шкільних реалій
Кажуть, як навчальний рік розпочнеш, так він і мине. Тернопільська обласна бібліотека для дітей підготувала ряд «антистресових» заходів, які допоможуть дітям та батькам адаптуватись до шкільних реалій і розпочати цей новий життєвий етап цікавими знаннями і веселими пригодами.
Отож у День знань ми запрошуємо:
- Завітати на презентацію виставки-поради для батьків
«Готуємось до школи разом» та закладки-пам’ятки
«Як правильно робити уроки?»;
Наша адреса залишається незмінною: місто Тернопіль вулиця Коперника, 17.
Будемо раді розділити з вами таке важливе і хвилююче Cвято Першовересня.
Уляна Пилипчук, редакторка ТОБД