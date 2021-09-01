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Тернопільщина 

Тернопільська обласна бібліотека знає, як дітям та батькам адаптуватись до шкільних реалій

tata 0 Views Прокоментуй!
Кажуть, як навчальний рік розпочнеш, так він і мине. Тернопільська обласна бібліотека для дітей підготувала ряд «антистресових» заходів, які допоможуть дітям та батькам адаптуватись до шкільних реалій і розпочати цей новий життєвий етап цікавими знаннями і веселими пригодами.
 
          Отож у День знань ми запрошуємо:
  • Завітати на презентацію виставки-поради для батьків
«Готуємось до школи разом» та закладки-памятки
«Як правильно робити уроки?»;
  • Приєднатись до промоакції «Книга – дорога в майбутнє»;
  • Взяти участь у цікавому історичному екскурсі «Втілення мрії про Незалежність» (перший урок у бібліотеці, присвячений Дню Незалежності України);
  • Долучитись до giveawayакції «1+1= приз», за правилами якої кожен, хто у День знань разом із другом зареєструється у бібліотеці – гарантовано отримає подарунок.
 
Наша адреса залишається незмінною: місто Тернопіль вулиця Коперника, 17.
 
 Будемо раді розділити з вами таке важливе і хвилююче Cвято Першовересня.
 
Уляна Пилипчук, редакторка ТОБД

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