Тернопільська обласна бібліотека знає, як дітям та батькам адаптуватись до шкільних реалій

Кажуть, як навчальний рік розпочнеш, так він і мине. Тернопільська обласна бібліотека для дітей підготувала ряд «антистресових» заходів, які допоможуть дітям та батькам адаптуватись до шкільних реалій і розпочати цей новий життєвий етап цікавими знаннями і веселими пригодами.

Отож у День знань ми запрошуємо:

Завітати на презентацію виставки-поради для батьків

«Готуємось до школи разом» та закладки-пам ’ ятки

«Як правильно робити уроки?»; Приєднатись до промоакції «Книга – дорога в майбутнє»;

«Книга – дорога в майбутнє»; Взяти участь у цікавому історичному екскурсі «Втілення мрії про Незалежність» (перший урок у бібліотеці, присвячений Дню Незалежності України);

Долучитись до giveaway – акції «1+1= приз», за правилами якої кожен, хто у День знань разом із другом зареєструється у бібліотеці – гарантовано отримає подарунок. Наша адреса залишається незмінною: місто Тернопіль вулиця Коперника, 17 Будемо раді розділити з вами таке важливе і хвилююче C вято Першовересня. Уляна Пилипчук, редакторка ТОБД