17:00 | 31.08.2021
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Тернопільщина 

Померла заступник директора тернопільської школи

tata 0 Views Прокоментуй!
Сумну звістку сповістили на сторінці Тернопільської ЗОШ №11 в соцмережі «Фейсбук».

У вічність відійшла заступник директора школи з навчально-виховної роботи Ірина Євгенівна Куйдич, яку любили і поважали школярі та педагогічний колектив навчального закладу.

Що стало причиною передчасної смерті жінки наразі невідомо. У коментарях під дописом про несподівано обірване життя талановитого педагога з ЗОШ №11 м. Тернополя висловлюють щирі співчуття рідним.

kyjdy4

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