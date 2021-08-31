Померла заступник директора тернопільської школи

Сумну звістку сповістили на сторінці Тернопільської ЗОШ №11 в соцмережі «Фейсбук».

У вічність відійшла заступник директора школи з навчально-виховної роботи Ірина Євгенівна Куйдич, яку любили і поважали школярі та педагогічний колектив навчального закладу.

Що стало причиною передчасної смерті жінки наразі невідомо. У коментарях під дописом про несподівано обірване життя талановитого педагога з ЗОШ №11 м. Тернополя висловлюють щирі співчуття рідним.