У Тернопільській області автомобіліст влаштував дрифт на Меморіалі загиблим Січовим Стрільцям: фото

Порушнику загрожує штраф або громадські роботи.

Поблизу м. Бережани Тернопільської області автомобіліст влаштував дрифт на Меморіалі загиблим Січовим Стрільцям, що на горі Лисоня. Через свою їзду він пошкодив протектором шин бруківку.

Про це у Facebook повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.

Чиновник обурився діями автомобіліста, який пошкодив Меморіал загиблим та оприлюднив фото з місця події. Також Ростислав Бортник уточнив, що місцева поліція вже розшукала підозрюваного.

Фото: Ростислав Бортник

У Нацполіції в Тернопільській області повідомили, що підозрюваним є житель Бережан. На нього правоохоронці склали адміністративний протокол згідно ст. 173 ( дрібне хуліганство) КУпАП. Йому загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Фото: Ростислав Бортник

Відзначимо, що битва на горі Лисоня вважається однією із найкривавіших боїв Українських Січових Стрільців із російською армією. Тоді загинув 81 воїн УСС, 293 військових було поранено, 285 — потрапили у полон. Найбільше загиблих на Лисоні було серед стрілецької старшини. Ще у 1927 році на місці кривавих боїв місцеві жителі насипали меморіальний курган. За радянських часів місце на горі Лисоня хотіли розорати, проте через спротив місцевих жителів цього не сталось. З часів Незалежності на горі Лисоня щороку вшановують пам’ять загиблих українців.