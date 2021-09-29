У Тернополі “Правий сектор” виступив проти заправок “БРСМ-нафта” через фінансування Московського патріархату

Активісти “Правого сектору” провели мітинг, де закликали не купувати пальне та не користуватись послугами заправок “БРСМ-нафта” через фінансування Московського патріархату. Про це стало відомо зі сторінки Тернопільського “Правого сектору” у Facebook.

Тернопільські активісти “Правого сектору” провели мітинг навпроти заправки “БРСМ-нафта”, що розташована по вулиці 15-го квітня 2В. На заході було присутні понад 50 активістів, які тримали в руках організаційні та національні прапори, а також плакати: ”Бензин з БРСМ – гроші для ворога”, “Бензин з БРСМ – гроші для РПЦ”, “БРСМ фінансує духовну окупацію”. На початку мітингу активісти розклеїли наліпки з текстом “БРСМ-РПЦ-Путін-війна”.

“Ми не будемо терпіти московську агентуру ні тут в Тернополі, ні у Львові, де також була акція, ні в інших містах. Цю мережу відкрито звинувачують журналісти у фінансуванні партії Шарія. Ця мережа обґрунтовано підозрюється в тому, що вони фінансували з’їзд масовки Московського патріархату проти приїзду в Україну патріарха Варфоломія. Я ще раз закликаю всіх – не несіть сюди свої гроші, не фінансуйте московську окупацію проти України”, – зазначив заступник голови партії “Правий сектор” Василь Лабайчук.

За інформацією Василя Лабайчука, за кошти мережі “БРСМ-нафта” та її власника Андрія Біби у Тернопільській області була побудована низка нових храмів Московського патріархату у селах, громади яких перейшли до ПЦУ, зокрема у селі Башуки Тернопільської області.

“За московські гроші, реалізовані через цю мережу заправок, збудували там нові культові споруди. І звичайно, що за московські гроші там функціонують загарбники у рясах, які продовжують і далі розділяти громаду, сіяти ворожнечу”, – наголосив Василь Лабайчук.

До акції також долучився депутат Тернопільської обласної ради від ВО “Свобода” Тарас Дячун, який повідомив, що буде підіймати в облраді питання щодо фінансування мережею “БРСМ-нафта” російської церкви в Україні. Він також планує ініціювати звернення до керівництва держави.

“БРСМ допомагає РПЦ, РПЦ допомагає Путіну, Путін робить війну в Україні. Ви знаєте, на моє особисте переконання – ми маємо йти спочатку в правовому полі. Ця акція для привернення уваги. Тобто, для привернення уваги, в тому числі, водіїв – не купуйте тут пального, не користуйтеся їхніми послугами, не фінансуйте війну в Україні, не допомагайте нашому ворогу”, – сказав у своїй промові Тарас Дячун.

Учасники акції закликали до бойкоту мережі “БРСМ-нафта”, а також наголосили, що протести проти фінансування Мосоковського патріархату триватимуть і надалі, до досягнення своєї цілі.

Як повідомлялось раніше, журналісти програми bihus.info надали докази фінансування мережею заправок “БРСМ-нафта” партії Шарія. Також, за інформацією з офіційних джерел РПЦ, власник “БРСМ-нафта” Андрій Біба та його дружина Світлана були нагороджені орденами та медалями від патріарха РПЦ Кирила, зокрема медаллю “Патріарша подяка” у 2019 році.