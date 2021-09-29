В Тернопільській області з літаків скидатимуть вакцину від сказу для тварин

На Тернопільщині з літаків розкидатимуть вакцину від сказу з приманками для диких тварин.

Це відбуватиметься на території усіх районів області, оминаючи населені пункти, водоймища та місця проведення польових робіт. Про це під час конференції розповів начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби області Володимир Марків, пише «Суспільне».

Розпочнуть кампанію всередині жовтня. Диких тварин області таким методом вакцинують четвертий рік поспіль. Цього року Тернопільщина отримала понад 230 тисяч доз вакцини проти сказу.

«Всередині брикетів знаходиться пластикова капсула, всередині якої вакцина. Вона приманює хижаків – лисиць вовків. Коли тварина надкушує капсулу, то тим пластиком ранить собі піднебіння чи язик, а в рану потрапляє вакцина», – каже Володимир Марків.

Зазначимо, сьогодні Всесвітній день боротьби зі сказом. Його у 2007 році встановили з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сказ реєструється в 113 країнах світу.

На Тернопільщині цього року за медичною допомогою через укуси тварин звернулися понад 800 людей. Про це повідомила завідувачка відділення моніторингу небезпечних інфекцій обласного центру контролю хвороб Надія Годована. За її словами, сказ цьогоріч виявили в 13 тварин, це на 3 випадки більше, ніж торік.