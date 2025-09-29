Михайло Шаблій з Тернополя здобув срібло на Чемпіонаті Європи з жиму лежачи

Пожежний-рятувальник з Тернополя, Михайло Шаблій, здобув срібло на Чемпіонаті Європи з жиму лежачи, який нещодавно відбувся на Мальті. Вражаючий результат — підняв 180 кг! Це вже не перша перемога нашого земляка у спортивних змаганнях, і він продовжує підтверджувати, що рятувальники є не тільки сильними на службі, а й у спорті.

Михайло, розповідаючи про свою роботу, зазначив, що саме тут, у рятувальній службі, він відчуває справжнє покликання. За його словами, сила, яку він тренує для спортивних досягнень, служить йому для виконання важливих завдань на службі. Підтримка побратимів у частині стала його головною мотивацією.

“Спортивні досягнення дають мені енергію для роботи, а служба в ДСНС — це те, що наповнює моє життя справжнім змістом”, — каже Михайло.

Михайло Шаблій став прикладом для багатьох, показуючи, як поєднувати професіоналізм на службі з досягненнями у спорті. Бажаємо нашому чемпіону нових перемог, як у спортивних змаганнях, так і на службі, де він щодня рятує життя.