На Тернопільщині під час ЗНО в магістратуру вигнали чотирьох учасників

Мобільні телефони завадили чотирьом абітурієнтам на Тернопільщині скласти єдиний вступний іспит до магістратури. Їх виявили під час перевірки металодетектором. Порушників змусили покинути пункт тестування.

Для вступу до магістратури абітурієнти складали тестування з англійської мови. Іспит проходить у формі та за правилами зовнішнього незалежного оцінювання.

“Під час ЗНО для вступу в магістратуру також відбувався контроль із застосуванням металодетектора. У чотирьох учасників були виявлені мобільні телефони. Абітурієнти були попереджені, що вони не можуть користуватися мобільними телефонами, а також щодо інших правил проходження ЗНО. Однак вони не дослухалися, через це їх було вилучено із аудиторії. Повторне тестування буде організовано у вересні-жовтні, воно відбуватиметься за кошти фізичних і юридичних осіб. Тож ці абітурієнти при бажанні зможуть взяти у ньому участь. Ті особи, які з поважних причин не взяли участі в тестуванні, долучаться до додаткової сесії, яка для них буде безкоштовною”, – каже відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк.

Під час єдиного вступного іспиту до магістратури діяло 12 пунктів тестування. Для участі у тестуванні зареєструвалося понад три тисячі осіб.