Між Зеленським, Трампом і Венсом сталася суперечка у прямому ефірі

Український президент говорив про те, що після початку російського вторгнення в Україну 2014 року ніхто не зміг зупинити Путіна. Це не сподобалося Джей Ді Венсу, і він заявив, що Україна має проблеми з мобілізацією і має бути вдячна Дональду Трампу, який «намагається запобігти руйнуванню його країни».

Зеленський відповів, що Венсу варто приїхати в Україну, і між ними зав’язалася перепалка, в яку також втрутився Трамп. Український президент сказав, що США відчують наслідки війни попри те, що їх від європейського континенту відділяє океан. На це Трамп заявив, що «ви не можете нам диктувати, що ми відчуваємо», і що Україна зараз «не в дуже хорошому становищі». Президенти почали перебивати один одного перед камерами, і Трамп знову повторив свої безпідставні твердження про те, що Україна отримала від США «350 млрд» допомоги.

Венс також публічно звинуватив Зеленського в тому, що той нібито брав участь у передвиборчій кампанії Камали Гарріс.

Президент США говорив Зеленському, що той «має бути вдячний», і звинуватив його в тому, що Україна «грається з Третьою світовою війною». Він також заявив, що слова українського президента були «дуже невдячними», передає агентство Reuters.

nv.ua