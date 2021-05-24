Погрози, наклепи, махлювання з дозвільними документами, пошкодження майна, спроби самовільного захоплення території, навмисне пошкодження заїзду у двір – ось лише короткий перелік методів, до яких вдається одне з ОСББ по вулиці Б. Хмельницького аби заволодіти частиною землі в центрі міста Тернополя. Про це “Погляду” розповідає Сергій Футало.

Конфліктна ситуація між будинками не мала б виходити на осуд громадськості, якби ОСББ-агресор керувалось лише законодавством України, діяло в правових рамках, прислухалось до рішень міської ради та її виконавчих органів, і НЕ ВДАВАЛОСЬ до брехливих публікацій, публікуючи коло імен, залучених містом до розв’язання конфлікту, обурливих наговорів, – розповідає чоловік.

Сергій коротко розповів про історію початку конфлікту. За його словами, будинок по вулиці Б. Хмельницького, 21а був побудований з порушеннями вимог містобудування – забудовник просто звів будинок і не наділив його навіть мінімальною прибудинковою територією.

Проте, це не зупинило тих, хто придбав у цьому будинку недешеві квартири. Вікна цього будинку виходять на будинки по вулиці Чорновола, в яких завжди були двори – невеличкі зелені, затишні території з саморобними квітниками (адже там мешкають переважно пенсіонери), деревами, лавочками для відпочинку.

Тому ОСББ Б. Хмельницького, 21а вирішило здобути собі прибудинкову територію будь-якою ціною і не придумало нічого розумнішого, як просто зухвало захоплювати ці двори. Ну, бо що то вартує забрати щось у пенсіонера чи біднішого тебе, коли ти маєш гроші і зв’язки, правда?

Гидка злочинна практика тих, хто вважає себе вищими за інших, і вище за закон, – каже Сергій Футало.

Кілька фактів від Сергія:

— Субота. Поміж 8-9 ранку. Під двори Чорновола під’їжджає вантажівка, вивантажує обладнання для облаштування мангалу, альтанки, дитячих качель, понад 10 чоловік активно беруться за ламання огорожі. Жодних пояснень і попереджень. Мешканці будинків Чорновола намагаються зупинити свавілля, наражаються на опір і нецензурну лайку працівників, які ще й відмовляються показати дозвільні документи. Як з’ясувала потім викликана поліція – дозвільних документів не існує, тому показати їх було насправді неможливо.

Як же подає ОСББ Б. Хмельницького цю історію? В цій історії вони ЖЕРТВИ!

Адже у них така благородна місія – вони хочуть облаштувати ЛИШЕ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК спільного користування (цікаво, чому ж в цьому не зацікавлені пенсіонери, тобто 90% жильців будинків Чорновола?!), а їм усі заважають! Навіть виконавчі органи міської влади.

А чи потрібен насправді в цьому місці дитячий майданчик, яким прикривається ОСББ-агресор?

В хвилинному доступі (!) прекрасний парк Шевченка з кількома чудово облаштованими дитячими площадками, ще ближче оновлений фонтан «Кульбабка» і відпочинкова зона довкола нього, яку дуже люблять діти, театральний майдан, де для малечі теж багато цікавого, та інші подібні територій для відпочинку та прогулянок – про таке фантастичне оточення розвагами і варіантами дозвілля може тільки мріяти більша частина жителів інших мікрорайонів Тернополя!

Але тільки не жильці ОСББ Б. Хмельницького, 21а!

— ОСББ по вул. Б. Хмельницького діє брудно і зухвало: будує собі гаражі, а все будівельне сміття і залишки навмисне викидає біля двору на Чорновола, фотографує це і подає, як «захаращеність і занедбаність» територій, зводячи наклеп на сусідів.

— ОСББ-агресор без попередження і дозволу зрізає частину дерев у сусідських дворах Чорновола, і всі їх залишки скидає кучугурами там же у двори сусідів. Фотографує це і знову подає, як «занедбані та неохайні території», всюди апелює цими сфальсифікованими «доказами» і продовжує обмовляти своїх сусідів. Публікує ці фото в в принизливих публікаціях!

— Вони навмисне блокують виїзд з двору високим бордюром, який не може подолати навіть вантажівка, маючи на меті вчинити тиск на сусідів і добитись свого. Та інше подібне.

Проте, себе вони подають, як жертви. Такі собі вовки в овечій шкурі. Ця розповідь і звернення написані мешканцями будинків вулиці Чорновола. Ми оминаємо брудні методи, не називаємо нічиїх імен (на відміну від), не займаємось фікціями, не перекручуємо реальність з вигодою для себе, не домовляємось з депутатами міськради, аби заручитись їх допомогою і зібрати більшість для голосування на сесії міськради, не користуємось послугами «рішал», які не гребують огидними методами тиску і закликаємо ОСББ по вул. Б. Хмельницького, 21а (ОСББ «Добро «Бут») втихомирити свої рвання, припинити зазіхання на наші двори під прикриттям «благоустрою дитячого майданчика», згадати, що в Україні існує право, у міста є влада, закон рівний для всіх і ним передбачено «здорові інструменти» регулювання територіальних прав, а час режиму «віджимів», популярних в 90-х, вже давно минув.