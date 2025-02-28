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Політика 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Перші заяви

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«Розмова про гарантії безпеки — це не про сьогодні, а про ширший процес врегулювання війни. Але, як тільки угода буде укладена, все закінчиться. Росія не захоче повертатися», — Трамп.

⚡«Сьогодні ми підпишемо угоду з Україною щодо корисних копалин, і я сказав Зеленському, що угода про припинення вогню неминуча», — Трамп.
⚡«Ми дамо Україні зброю. Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато», — Трамп.
⚡«Я посередині, я і за Україну, і за РФ. Я хочу, щоб це було вирішено. Європа та НАТО мають активізуватись, я також відданий Альянсу», — Трамп. Президент США також заявив, що мав розмову з путіним кілька днів тому.
⚡Володимир Зеленський показав президенту США фото наших бійців до і після ворожого полону.

⚡«Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так, путін порушував його 25 разів, в тому числі і під час вашої каденції, містере президенте», – Зеленський.

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