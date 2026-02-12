Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026.

Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду у “шоломі пам’яті”, проте старт відбувся без його участі, повідомляє Суспільне.

Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у “шоломі пам’яті” на Олімпійських іграх. За це українцеві загрожувала дискваліфікація.

У день змагань Гераскевич опублікував заяву на своїй сторінці в Instagram щодо подій останніх днів, пов’язаних із «шоломом пам’яті».

«Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

1. Зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті».

2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.

3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону».

Оновлено: кореспондент Суспільне Спорт Сергій Захарченко розповів в ефірі олімпійської студії, що Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації.

“Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами [позиції]. Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики.

Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту”.