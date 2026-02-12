13 лютого у Чорткові нейрохірург з міжнародним досвідом надасть безкоштовні консультації

У Чортківській центральній міській лікарні 13 лютого 2026 року відбудеться безкоштовний консультаційний прийом нейрохірурга Петра Степановича Гудака, який має понад 20 років досвіду в медичній практиці та викладацькій діяльності.

🕘 Консультації проводитимуться з 14:00 до 17:00 у кабінеті 207.

📅 Попередній запис обов’язковий за посиланням: https://cutt.ly/gtaFTELO

Петро Степанович Гудак — лікар-нейрохірург, доцент кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії, з 2006 року. Він має медичну освіту Київського медичного інституту ім. Богомольця та пройшов численні кваліфікаційні курси, а також міжнародні стажування в клініках США, Угорщини та Німеччини.

Лікар є членом Української асоціації нейрохірургів з 1990 року, головою етико-правового комітету УАН та головою Асоціації нейрохірургів Тернопільщини.

Не пропустіть можливість отримати професійну консультацію від висококваліфікованого фахівця безкоштовно!