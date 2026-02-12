Засновник музичної школи на Чортківщині Микола Тесля пішов з життя

12 лютого 2026 року перестало битися серце Миколи Теслі — засновника та багаторічного директора Більче-Золотецької мистецької школи. Микола Романович посвятив своє життя музиці, вихованню учнів і розвитку школи, яка була для нього другим домом.

Він був порядною, чуйною та уважною людиною, яка завжди підтримувала дітей і дорослих. Як великий професіонал своєї справи, він залишив слід у серцях багатьох.

Більче-Золотецька сільська рада висловлює щирі співчуття дружині, дітям, внучці та всій родині покійного. Разом з родиною ми сумуємо і молимося за упокій душі Миколи Романовича.

🕯️ Поминальна панахида відбудеться сьогодні о 16:00 год. в Більче-Золотецькій мистецькій школі. Похорон — завтра, 13 лютого, о 10:00 год. в рідному селі Дарахові на Теребовлянщині.

Вічна і світла пам’ять!